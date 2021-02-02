Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu
SON DAKİKA.. Mahmut Tuncer dün gece yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İşte Tuncer'in son durumu...
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 59 yaşındaki usta sanatçı önce akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesi'ne gitti.
EŞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.
'NAZAR DEĞDİ'
Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.
Kaynak: Snob Magazin