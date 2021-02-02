Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 59 yaşındaki usta sanatçı önce akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesi'ne gitti.

EŞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

'NAZAR DEĞDİ'

Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.





Kaynak: Snob Magazin