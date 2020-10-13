Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek

13.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:04

1962 yılında kurulan Türkiye'nin köklü otobüs firmalarından Pamukkale Turizm'in 27 Ekim 2018'de ilan ettiği konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi. Alacaklıların yüzde 99'unun olumlu oy vermesiyle şirket faaliyetlerine devam edecek ve borçlarını ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda tamamlayacak.

Yaşanan ani döviz ve banka faiz artışı sebebiyle 2018 yılında nakit sıkışıklığı yaşayan Pamukkale Turizm'e konkordato talebi sonrasında mahkeme tarafından 3 kişiden oluşan konkordato komiser heyeti atanmıştı. Geçen ay gerçekleşen alacaklılar toplantısında, alacaklı olan tedarikçi ve finans kuruluşlarının yüzde 99'unun olumlu oyunu alan şirketin konkordato projesi, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada tasdik edildi.

SEFERLER DEVAM EDECEK

Mahkemenin tasdik ettiği proje kapsamındaki borçlar ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödenecek. Böylece marka, yaşadığı mali darboğazdan çıkmak maksadıyla hazırladığı proje kapsamında seferlerine devam edecek.

Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek

FİRMADAN AÇIKLAMA

58 yıllık yolculuk markası Pamukkale Turizm'den yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisine istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmayı aynı sorumluluk şuuruyla sürdürmekteyiz. 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesine destekleri için teşekkür ederiz. Önümüzdeki 6 ay zarfında diğer grup şirketlerimizin projelerinin de tasdik edilmesiyle yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam edeceğiz" denildi.

Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek

İlgili Haberler

Antalya SMMM üyelerine TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi
Antalya SMMM üyelerine TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi
Sadıkoğlu: 'Malatya OSB'ye yatırımlar hızla devam edecek'
Sadıkoğlu: "Malatya OSB'ye yatırımlar hızla devam edecek"
Başkan Akay: 'Pancarın şekere yolculuğu sağlıklı bir şekilde devam edecek'
Başkan Akay: "Pancarın şekere yolculuğu sağlıklı bir şekilde devam edecek"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Vladimir Putin Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ercan Kesal Türkan Şoray Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Ozan Tufan Ozan Kabak Mbaye Diagne Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Türk Alkol İzmir Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 14:04:39. #1.15#
title