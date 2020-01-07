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Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nda, dördüncü hafta maçları yapıldı.

07.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:47
Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor

Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Turnuvası'nda, dördüncü hafta maçları yapıldı.


Bol gollü geçen karşılaşmalarda minikler performansları ile renkli görüntüler verdi. Düzenlenen turnuvada ile Çamyolu, Alandüzü ile , Salmanlı ile Semerciler, Göktepe ile Kayrancık, Tekeler ile Budaklar, Ozanlar ile Güneşler maçları yapıldı. Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda 12 yaş ve altındaki oyunculardan oluşan toplam 26 takım büyük bir mücadele sergiliyor. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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