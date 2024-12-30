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Simge Sağın'dan çok konuşulacak Icardi sözleri: Kısmetimi kapatıyor

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Simge Sağın, iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Simge, Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelmesi üzerine aşk iddialarını reddetti ve "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk dedikodularına adı karışan ve sık sık güneme gelen ünlü şarkıcı Simge Sağın, iddialara ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KISMETİMİ KAPATIYOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu konuya açıklık getiren Simge, "Bir ara hoşuma gitti, şarkı koptu gitti falan. Ama şimdi gerçekten Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." dedi.

Simge Sağın'dan çok konuşulacak Icardi sözleri: Kısmetimi kapatıyor

"NE BEĞENİYOR NE DE BİR ŞEYLER HİSSEDİYORUM"

Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelmesinin ardından Simge iddiaları tekrar gündem oldu. "İki seneyi geçti. Hiç kimseyi de ne beğeniyor ne de bir şeyler hissediyorum" diyen 43 yaşındaki ünlü şarkıcı suskunluğunu bozdu ve Icardi ile aşk iddialarına cevap verdi. Simge, "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." dedi.

Simge Sağın'dan çok konuşulacak Icardi sözleri: Kısmetimi kapatıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

AHLAKSIZLAR SÜRÜSÜ....

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

SİZLERİN TANIMI YOK OE.SİZİ...

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

ülkede sanatcı diye geçinnelerin içinde çok yüzsüz var

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

Adam sayesinde şöhret oldun nankörlük etme

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

got kadar boyu var zaten bunun 1.50 :D

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

zengin sonuçda adam her balı tatması lagzımm,herkez sırada bekliyor adamı

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Haber YorumlarıNac Trem:

Ayy g.tüm.

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