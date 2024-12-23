Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların eleştirilerine maruz kalan Samet Akaydın ve Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi. Uzun zamandır gözlerden uzak olan ikili romantik pozlarla ilişkilerini duyurdular.
Gönül Dağı'yla ismini duyuran Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydın bir süredir birliktelik yaşıyordu. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftten aylar sonra ilk fotoğraf geldi.
Bu sezon Fenerbahçe'ye dönen ve performansıyla taraftarlardan eleştiri alan Samet Akaydın'la birlikte olduğu ortaya çıkan, Hazal Çağlar ikilisinden ilk fotoğraf geldi.
İLK PAYLAŞIM GELDİ
Samet Akaydın sosyal medya hesabında Hazal Çağlar'la ilk fotoğrafını paylaştı. Hazal Çağlar da sosyal medya hesabında milli futbolcuyu ismini yazıp kalp ekleyerek paylaştı.
İşte o kareler;