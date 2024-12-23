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Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların eleştirilerine maruz kalan Samet Akaydın ve Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi. Uzun zamandır gözlerden uzak olan ikili romantik pozlarla ilişkilerini duyurdular.

Gönül Dağı'yla ismini duyuran Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydın bir süredir birliktelik yaşıyordu. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftten aylar sonra ilk fotoğraf geldi.

Bu sezon Fenerbahçe'ye dönen ve performansıyla taraftarlardan eleştiri alan Samet Akaydın'la birlikte olduğu ortaya çıkan, Hazal Çağlar ikilisinden ilk fotoğraf geldi.

Samet Akaydın ve Hazal Çağlar aşklarını duyurdu

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Samet Akaydın sosyal medya hesabında Hazal Çağlar'la ilk fotoğrafını paylaştı. Hazal Çağlar da sosyal medya hesabında milli futbolcuyu ismini yazıp kalp ekleyerek paylaştı.

İşte o kareler;

Samet Akaydın ve Hazal Çağlar aşklarını duyurdu

Samet Akaydın ve Hazal Çağlar aşklarını duyurdu

Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıG Ergün:

para para para

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıMGk:

Hadi bakalım kaptın yakışıklı topçuyu daha da sırtın yere gelmez

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Şöhret ve paranın gücü

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıFA null:

güzel mi hahaha yapmayın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarısemson 12:

sametin şimdi dili kulaginda bu bana nasıl bakıyor gribinde

Yorum Beğen7
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