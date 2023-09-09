Rihanna... PUMA İLE SPOR AYAKKABI ÜRETECEK!

Rihanna, Klasik Futbol Ayakkabısına Güncellenmiş Bir Görünüm Kazandırmak İçin Puma ile İşbirliği Yapıyor

Geçen ay Savage X Fenty ile bir hamile serisi piyasaya sürdükten sonraRihanna, yepyeni bir işbirliği için bir kez daha Puma ile güçlerini birleştirdi: Fenty x Puma Avanti.

Bu ortaklık,süperstarın, birçok heyecan verici ürün lansmanı vaat eden çok yıllı bir anlaşmayla birlikte etiketin kreatif direktörü olarak geri dönüşünü simgeliyor.

Orijinal Avanti spor ayakkabının hayranları,Fenty x Puma'nın yeniden tasarımının 2001'de yaratılan ikonik ayakkabıya tam olarak benzemediğini fark edecekler.

Güncellenmiş görünüm,King futbol ayakkabısının kaliteli deri işçiliğini, klasik koşu ayakkabısı Easy Rider'ın klasik dış tabanıyla birleştiriyor.

İlginçtir kiikili bu sürümün herkes için erişilebilir olmasını istediğinden Avanti hem yetişkinler hem de çocuklar için unisex bir ayakkabı olarak piyasaya sürülecek.

Avanti'ye aşina olmayanlar için, Puma'nın en ünlü ayakkabılarından biridir ve 1968'deki orijinal King futbol ayakkabısına kadar uzanan zengin bir tarihe sahiptir.

Eusebio, Pelé ve Maradona gibi efsanelerin giydiği ünlüayakkabılar, 1978'de PUMA Easy Rider'a dönüştü ve 1998'de Jil Sander ile ilk moda iş birliğine tanık oldu.

Şimdi, 2023'te Rihanna, Avanti'yi yumuşak vintage deri, kabartmalı ve baskılı altın varak Fenty ve Puma Cat logolu katlanır dil, lastikli dış taban ve deri ayak tabanıyla süslemeyi seçerek Avanti'ye damgasını vurdu. .

Hayranlar,klasik siyah beyaz versiyon veya lazerle işlenmiş logolar ve deri krom detaylar içeren krom kaplama arasından seçim yapabilir.