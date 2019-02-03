Magazin Gündemini Sarsan İddia: Emina Jahovic, Saadettin Saran'dan 4 Aylık Hamile
Şarkıcı Emina Jahoviv'in, bir süredir aşk yaşadığı Saadettin Saran'dan 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan boşandıktan kısa bir süre sonra iş adamı Saadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic'in 4 aylık hamile olduğu iddia edildi.
SAADETTİN'DEN 4 AYLIK HAMİLE
Mustafa Sandal'la Haziran 2018'de biten 10 yıllık evliliğinden iki oğlu olan şarkıcının, Saadettin Saran'dan dört aylık hamile olduğu iddia edildi.
İDDİALARI YALANLADI
Sırp şarkıcı Emina Jahovic ise bu iddia karşısında "Hamile değilim ama yeni şarkımın hazırlığındayım" mesajı paylaşmakla yetindi.
"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"
Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra kendisinden 18 yaş büyük Saadettin Saran'la aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic, bir dergiye verdiği röportajda tekrar evlenmeyi düşünmediğini söylemişti.
YORUMLAR (8)
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HAMILE OL NE VAR BUNDA SEVINDIM COK.EVLENMESENDE COCUGUN OLSUN SIZE COCUK COK YAKISIR VE MUTLU OLURSUNUZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Evlensen ne olacak,her türlü haltı yiyorsun zaten,evli biri senin gibi her türlü haltı yemiyor zatenCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Evlensen ne olacak,her türlü haltı yiyorsun zaten,evli biri senin gibi her türlü haltı yemiyor zatenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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para, para ve yine paraCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu adamın depresyona girmemesi için bu karının estetiksiz hallerini görmemesi lazım. . burnunu görse adam ömrü billah depresyondan çıkamaz. . . estetik sen nelere kadirsinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır