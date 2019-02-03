Magazin Gündemini Sarsan İddia: Emina Jahovic, Saadettin Saran'dan 4 Aylık Hamile

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan boşandıktan kısa bir süre sonra iş adamı Saadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic'in 4 aylık hamile olduğu iddia edildi.

SAADETTİN'DEN 4 AYLIK HAMİLE

Mustafa Sandal'la Haziran 2018'de biten 10 yıllık evliliğinden iki oğlu olan şarkıcının, Saadettin Saran'dan dört aylık hamile olduğu iddia edildi.

İDDİALARI YALANLADI

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ise bu iddia karşısında "Hamile değilim ama yeni şarkımın hazırlığındayım" mesajı paylaşmakla yetindi.

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra kendisinden 18 yaş büyük Saadettin Saran'la aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic, bir dergiye verdiği röportajda tekrar evlenmeyi düşünmediğini söylemişti.