Maçta Sakatlanan PSG'li Neymar, Sahadan Ağlayarak Çıktı
Strasbourg maçında sakatlanan Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, sahadan ağlayarak çıktı.
Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain ile Strasbourg'un kozlarını paylaştığı mücadelede Neymar şoku yaşandı.
Paris Saint-Germain'in 2-0 kazandığı mücadelenin 62. dakikasında ayak bileğinden sakatlanan Neymar, oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Karşılaşmanın ardından Neymar hakkında kısa bir açıklama yapan teknik direktör Thomas Tuchel, "Neymar şu an hastanede. Endişeliyim çünkü aynı ayak…" dedi.
DAHA ÖNCE SEZONU KAPATMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Olympique Marsilya ile oynanan lig maçında ayak tarak kemiği kırılan Neymar sezonu kapatmış ve bıçak altına yatmıştı.
(Sözcü)
YORUMLAR (9)
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Ben kabaca bi hesap yaptım adamın sahada durduğu her dakika da aldığı para Türkiye mde 150 asgari ücretli çalışanların aldığı para kadar. Neden ağlamasın kiCevap Yaz 3 3 Yayından KaldırWWWW: git bir turatYayından KaldırD.: Kısa ve net sen bir cahilsin5 3 Yayından Kaldır
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BAŞLIĞA BAK YA YOK ADAM SAKATLANDIĞI İÇİN GÖBEK Mİ ATACAKTI. BABA İYİSİ Mİ SİZ HABER İŞİNİ BIRAKINCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Hüseyin Aydın seni fb taraftarı unutmayacakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır