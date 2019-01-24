Maçta Sakatlanan PSG'li Neymar, Sahadan Ağlayarak Çıktı

Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain ile Strasbourg'un kozlarını paylaştığı mücadelede Neymar şoku yaşandı.

Paris Saint-Germain'in 2-0 kazandığı mücadelenin 62. dakikasında ayak bileğinden sakatlanan Neymar, oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Karşılaşmanın ardından Neymar hakkında kısa bir açıklama yapan teknik direktör Thomas Tuchel, "Neymar şu an hastanede. Endişeliyim çünkü aynı ayak…" dedi.

DAHA ÖNCE SEZONU KAPATMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Olympique Marsilya ile oynanan lig maçında ayak tarak kemiği kırılan Neymar sezonu kapatmış ve bıçak altına yatmıştı.

(Sözcü)