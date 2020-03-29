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Türkiye, Spor

Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık

Galatasaraylı Mariano, Brezilya basınına bir röportaj verdi. Tercrübeli futbolcu, "Tüm oyuncular; teknik heyet ve yönetimle bir araya gelerek, sahaya çıkmama kararı almıştı. Çünkü Türkiye'de liglerin devam edeceğini sanıyorduk" dedi.

29.03.2020 08:05 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:18
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, ülkesi basınına yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle Süper Lig'de maçların ertelenmemesi halinde, sahaya çıkmama kararı aldıklarını söyledi.

"NEDEN OYNUYORDUK BU DURUMDA?"

"Türkiye'de liglerin ertelenmesi biraz zaman aldı. Beşiktaş ile oynadığımız derbiye kadar maçlar oynandı. Pazar günü maçımız vardı" diyen tecrübeli futbolcu, teknik heyetle ortak karar aldıklarını belirterek, "Oyuncular ve teknik heyet bir araya gelerek sahaya çıkmamaya karar vermiştik. Ligler ertelenmemişti ve böyle gideceğini düşünüyorduk. Neden oynuyorduk bu durumda? Ertelenmeseydi sahaya çıkmayacaktık" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEN AYRILMAK GİBİ BİR SEÇENEĞİM YOK"

Galatasaray'la sözleşmesinin devam ettiğini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Şu anda Türkiye'den ayrılmak gibi bir seçeneğim yok. Fransa'da arkadaşlarım var ve onlar kulübün kendilerine Brezilya'ya dönmek ve Fransa'da kalmak arasında istedikleri tercihi yapma şansını verdiğini söylüyor. Ancak şu anda Türkiye'de de ligler ertelendi ve durum belirsiz. Brezilya'ya dönmek gibi bir şansım yok. Temmuz'a kadar sözleşmem var. Tanrıya şükürler olsun ki, finansal durum iyi ve benim için öncelikli faktör paradan ziyade yaşamak için bir yer" ifadelerini kullandı.

Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

Sarı kırmızılı futbolcu 'Maçlar ertelenmeseydi sahaya çıkmayacaktık'

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