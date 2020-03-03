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Maçın başında korkutan sakatlık! Falette ambulansla hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın 7. dakikasında Fenerbahçe'nin Gineli oyuncusu Simon Falette sakatlık geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

03.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:07
Maçın başında korkutan sakatlık! Falette ambulansla hastaneye kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 7. dakikada ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Ciddi bir şekilde sakatlanan Falette, oyuna devam edemedi. Luiz Gustavo stopere geçerken Gineli oyuncunun yerine Tolgay Arslan dahil oldu.

BAĞ KOPMASI ŞÜPHESİ

Falette, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Haber Videosu

: Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Simon Falette sakatlandı
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