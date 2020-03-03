Maçın başında korkutan sakatlık! Falette ambulansla hastaneye kaldırıldı

03.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:07

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 7. dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Ciddi bir şekilde sakatlanan Falette, oyuna devam edemedi. Luiz Gustavo stopere geçerken Gineli oyuncunun yerine Tolgay Arslan dahil oldu.

BAĞ KOPMASI ŞÜPHESİ

Falette, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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