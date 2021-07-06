Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını tavsiye etti
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Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını tavsiye etti

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EURO 2020'de ölüm grubunda iyi işler yapan ama bir üst tura çıkamayan Macaristan'ın Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'ye transfer tavsiyesinde bulundu. Rossi, "Leeds'e Bielsa'nın yanına giderse çok iyi olur. Ayrılmak için doğru zaman. Avrupa'nın en iyi 2-3 savunmacısından birisi haline gelir" dedi.

Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken Attila Szalai, EURO 2020'de de Macaristan Milli Takımı ile ön plandaydı. Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Szalai ile ilgili transfer önerisinde bulundu.

Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını tavsiye etti

"FENERBAHÇE DOĞRU TERCİHTİ"

Insidefutbol'a konuşan İtalyan çalıştırıcı, Szalai ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. Rossi, "Attila, Fenerbahçe'ye giderek doğru bir tercih yaptı. Çok fanatik taraftarları var ve baskı da büyük. Böyle bir oyuncunun orada gelişmesi önemli. Kendisi takıma adayan ve alçakgönüllü bir oyuncudur. Zaten kendisi de zayıf yanlarını biliyor ve bunları geliştirmek için uğraşıyor" dedi.

"TRANSFER İÇİN UYGUN ZAMAN"

Rossi, Attila Szalai'nin transfer olma ihtimaliyle ilgili olarak ise "Fenerbahçe'de başarılı maçlar çıkardı. İngiltere'ye veya başka bir lige gitmesi için fırsatı var. Bu onun için doğru zaman olabilir. Çünkü oynamaya hazır" ifadelerini kullandı.

"LEEDS'E GİTMELİ"

Szalai'nin isminin Leeds United ile anıldığı hatırlatılınca de Marco Rossi şu ifadeyi kullandı:

"Marcelo Bielsa dünyadaki en iyi teknik adamlardan bir tanesi. Attila Szalai eğer Bielsa'nın yanına giderse, diğer hocalarla olduğundan çok daha hızlı bir gelişim gösterir."

"YAKIN ZAMANDA DAMGA VURACAK"

Fenerbahçe'nin defans oyuncusunun artılarına dikkati çeken Macaristan'ın hocası, "Oyunu iyi okuyor ve defansif mücadeleleri kazanıyor. Attila rakibi de iyi bir şekilde kapatabiliyor. Komple bir oyuncu. Top ayağındayken de iyi işler yapıyor. Bazı kararları daha doğru hale getirmesi lazım. Halen genç ve öğrenmek için zamanı var. Yakın zaman içinde Avrupa'nın en iyi 2-3 savunmacısından biri olacak" dedi.

Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını tavsiye etti
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