Maç sonunda stat hoparlöründen "Göklerde kartal gibiydim" şarkısı çalındı!
Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından stat hoparlöründen Volkan Konak'ın "Göklerde kartal gibiydim" şarkısı çalındı.
Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.Trabzonspor'un gollerini Dorukhan Toköz (kk), Jose Sosa, Sörloth ve Nwakaeme kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Güven Yalçın'dan geldi. Rakibini ateşe atan Trabzonspor, 9 puana ulaşarak zirve yürüyüşünü sürdürdü.
"GÖKLERDE KARTAL GİBİYDİM"
Bordo-mavili taraftarlar, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni hınca hınç doldururken, maç sonunda çalan şarkı taraftarları coşturdu. 4-1'lik maç sonunda stat hoparlöründen Volkan Konak'ın "Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum" şarkısı çalındı. Trabzonspor'un bu hareketi, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.