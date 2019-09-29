Maç sonunda stat hoparlöründen "Göklerde kartal gibiydim" şarkısı çalındı!

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından stat hoparlöründen Volkan Konak'ın "Göklerde kartal gibiydim" şarkısı çalındı.

29.09.2019 21:16
Maç sonunda stat hoparlöründen

Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.Trabzonspor'un gollerini Dorukhan Toköz (kk), Jose Sosa, Sörloth ve Nwakaeme kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Güven Yalçın'dan geldi. Rakibini ateşe atan Trabzonspor, 9 puana ulaşarak zirve yürüyüşünü sürdürdü.

"GÖKLERDE KARTAL GİBİYDİM"

Bordo-mavili taraftarlar, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni hınca hınç doldururken, maç sonunda çalan şarkı taraftarları coşturdu. 4-1'lik maç sonunda stat hoparlöründen Volkan Konak'ın "Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum" şarkısı çalındı. Trabzonspor'un bu hareketi, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

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