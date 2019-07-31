Maç özetleri: Sporting Cristal 3-2 Zulia

Sporting Cristal'ın Zulia karşısında kazandığı 3-2'lik galibiyet, Copa Sudamericana çeyreğinde finalde golleri atarken onların yerini korumaya yetmedi. Sporting Cristal'in golü Kevin Sandoval'ın double ve Christofer Gonzáles ile attı.

31.07.2019 18:21

Sporting Cristal'ın Zulia karşısında kazandığı 3-2'lik galibiyet, Copa Sudamericana çeyreğinde finalde golleri atarken onların yerini korumaya yetmedi. Sporting Cristal'in golü Kevin Sandoval'ın double ve Christofer Gonzáles ile attı.

Kaynak: Dugout

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