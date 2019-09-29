Maç öncesi Trabzonsporlular, Burak Yılmaz'ı önce tribüne çağırıp sonra ıslıkladı
Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesinde bazı bordo-mavili taraftarlar Burak Yılmaz'ı tribüne çağırdı. Bir grup taraftar ise milli oyuncuyu ıslıklayıp tepki gösterdi.
Sakatlığının ardından formasına kavuşan Burak Yılmaz, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlarken, milli yıldız maç öncesi kısa süreli bir şok yaşadı.
ÖNCE TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR
Trabzonspor taraftarıyla arasında özel bir bağ olduğunu her fırsatta belirten Burak Yılmaz, Akyazı Stadı'nda önce alkışlandı. Bir grup taraftar, bu durumu pek hoş karşılamadı ve Burak Yılmaz'a ıslıkla tepki gösterdi.
KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ
Öte yandan bu sezon ilk kez bir dev maça ev sahipliği yapan Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün önemli kısmını doldurarak zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.