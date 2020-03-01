Denizli-Malatyaspor maçı öncesi İdlib kahramanları unutulmadı

01.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:57

Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) alınan karar gereği Suriye'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen İdlib'de ki kahraman Mehmetçikler, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında unutulmadı. Maçın oynandığı Atatürk Stadı'nda taraftarların oturacağı tribünlere binlerce Türk bayrağı bıraktı. Saha kenarındaki dijital reklam panolarında ise İdlib kahramanlarının fotoğrafları ve isimleri yansıtıldı. Denizlispor'un bu duyarlı davranışı tribünlerden büyük destek gördü.

ŞEHİTLERİN İSMİ TEK TEK OKUNDU

Taraftarlar ise stadın açık tribünlerinde devasa ebatlarda üzerinde asker resminin ve 'Türk Milleti Ordusunun Yanında' yazılı bez afiş açtı. Taraftarlar ayrıca maç öncesi sık sık 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Öte yandan, maçın başlamasına bir kaç dakika kala şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar ise her okunan ismin ardından 'bura da' yanıtını vermesi herkesi duygulandırdı.

Kaynak: İHA