Lyon maçında dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz için MLS takımları kesenin ağzını açtı
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Lyon maçında dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz için MLS takımları kesenin ağzını açtı

Lyon maçında dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz için MLS takımları kesenin ağzını açtı
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Burak, Lille'de gösterdiği performans ile MLS ekiplerinin de dikkatini çekti. Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin yanı sıra Los Angeles Galaxy ve New York City takımları milli futbolcuyu yakından takip ediyor. Dünyaca ünlü futbolcuları yüksek maaşlarla kadrosuna katan MLS ekipleri, Burak için de kesenin ağzını açmaya hazır.

Lille'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki golcü oyuncu, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferasnı takımı Inter Miami'nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor. NTVSpor'un haberine göre; Fransa Ligi'nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak'ın kararı bekleyecek.

14 GOL 5 ASİSTLE OYNUYOR

Lille'in son oynadığı Lyon maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Ligue 1'deki gol sayısını 12'ye çıkardı. Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

Lyon maçında dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz için MLS takımları kesenin ağzını açtı
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