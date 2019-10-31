Lüks oteller, Sivas'ın oniks mermerini tercih ediyor

31.10.2019 11:04

Sivas'ta bir maden şirketi tarafından çıkarılarak pazarlanan ve desenleri, ışık geçirgenliği, dayanıklı yapısıyla ilgi gören oniks cinsi mermer, dünyadaki lüks inşaat projelerinde kullanılıyor.

"Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı"nda sergilenen Sivas oniksi, boyanmış gibi rengarenk görünümüyle yerli ve yabancı katılımcıların dikkatini çekti.

Sivas'taki Çermik bölgesinden çıkarılan, mermere göre 5-6 kat daha pahalı olan oniks, blok ve işlenmiş olarak lüks inşaat projelerinin zemin ve duvar döşemelerinde kullanılmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Özmersan Mermer firmasının ocak müdürü Kürşat Demir, AA muhabirine, 25 yıldır bu sektörde olduğunu ve ülkeye katma değer sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Sivas'tan bir çok ülkeye mermer ihraç ettiklerini belirten Demir, şöyle devam etti:

"Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik bölgelerindeki ocaklarımızda yaptığımız üretimi Hindistan, Çin ve İtalya başta olmak üzere dünyaya ihraç ediyoruz. Yıllık 8 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Ürün gruplarımız arasında yer alan oniks çok rağbet görüyor. Sivas oniksi, lüks otellerin lobileri başta olmak üzere özel projelerde kullanılıyor hatta son dönemlerde revaçta olan dizilerin bazı konseptlerinde bu taşı görüyoruz."

"100 yıllık rezerv var"

Demir, taşın üzerindeki desenlerden dolayı "tiger oniks" olarak da anıldığını aktardı.

Sivas'ta bu taşın 100 yıl yetecek rezervinin bulunduğunu vurgulayan Demir, "Geniş damarlarımız var. 1 kilometre boyunda, 60 metre genişliğinde, 40 metre derinlikte geniş rezervlere sahibiz. Sivas bölgesi onikste böyle 2-3 büyük damara sahip." dedi.

Demir, geliri yüksek kesime hitap ettiklerini, az üretimle çok katma değer sağladıklarını anlattı.

Oniksin fiyatının normal mermerden 5-6 kat pahalı olduğu bilgisini veren Demir, "Bu ürünü ocaktan çok fazla çıkarmıyoruz. Elimizde kalırsa kışı geçiremiyor. Sivas bölgesi soğuk olduğu için oniks madenden çıktıktan sonra soğuktan çatlıyor. Bundan dolayı siparişe göre üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kürşat Demir, oniksin Manisa, Ağrı, Nevşehir, Konya gibi Türkiye'nin başka bölgelerinde de çıkarıldığını kaydetti.

Kaynak: AA