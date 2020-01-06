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Lukas Podolski, Türkçe tweet atıp transfer iddialarını yalanladı!

Futbol hayatını Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Lukas Podolski, Rizespor iddialarını, "Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay." diyerek yalanladı.

06.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:37
Lukas Podolski, Türkçe tweet atıp transfer iddialarını yalanladı!

Galatasaray'ın eski oyuncusu , adının Çaykur Rizespor ile anılması sonrasında Twitter'dan Türkçe bir paylaşımda bulundu. Podolski, sosyal medya hesabından "Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay. Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz." yazdı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal geçtiğimiz günlerde, "Benim bilgim yok. Yönetim tarafından önüme gelirse böyle bir bilgi bunu değerlendiririz. Ama şu an Podolski gündemimizde yok" demişti.

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