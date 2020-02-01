Haberler » Spor » Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü - Spor

Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında önce ikinci sarı kart, ardından da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Gustavo, Kırklarelispor'la oynanacak kupa maçında forma giyemeyecek.

01.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:45
Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü

Süper Lig'de Trabzonspor ile 'nin karşılaştığı maçta sarı-lacivertli takım adına önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden , 72. dakikada Jose Sosa'ya müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Luiz Gustavo gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

KIRKLARELİSPOR MAÇINDA YOK

Karşılaşmanın sonuna doğru topu alıp hakem Ali Palabıyık'a veren ve tepki gösteren Luiz Gustavo, ikinci sarıkartla oyundan atıldı. Bu kırmızı kartın ardından Luiz Gustavo hafta içi kupada oynayacakları Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek. Gustavo hafta sonu Alanyaspor maçında sahada olacak.


Haber Videosu

: Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler