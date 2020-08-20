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Luis Enrique İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu maskelerle açıkladı

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, İspanya'nın Almanya ve Ukranya ile oynayacağı UEFA Uluslar ligi kadrosunu oyuncuların isimlerine özel hazırlanmış maskelerle açıkladı. Federasyon tarafından paylaşılan video sosyal medyada beğeni topladı.

20.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:06

UEFA Uluslar Ligi heyecanı yaklaşırken milli takımlar da birer birer kadrolarını açıklamaya başladı. İspanya Milli Takımı ise yaratıcı bir paylaşım yaptı ve sosyal medyada beğeni topladı.

İspanya Milli takım Teknik Direktörü Luis Enrique, İspanya'nın Almanya ve Ukranya ile oynayacağı UEFA Uluslar ligi kadrosunu oyuncuların isimlerine özel hazırlanmış maskelerle açıkladı. Enrique, sırasıyla kalecileri, savunma ve orta saha oyuncuları ile birlikte ileri hatta yer alacak isimleri, maskeleri oyuncuların dolaplarına asarak duyurdu.

İspanya'nın Almanya ve Ukrayna karşısındaki kadrosu şu şekilde:

Kaleci: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Unai Simón (Athletic Club)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Diego Llorente (Real Sociedad), Eric García (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Sergio Ramos (Real Madrid), Sergio Reguilón (Sevilla), Jose Luis Gaya (Valencia)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Fabián Ruiz (Napoli), Rodri (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Thiago Alcántara (Bayern), Óscar Rodríquez (Real Sociedad), Dani Olmo (Leipzig)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ansu Fati (Barcelona), Ferran Torres (Manchester City) Marco Asensio (Real Madrid), Rodrigo (Valencia), Adama Traoré (Wolverhampton)

Luis Enrique İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu maskelerle açıkladı

Kaynak: Dugout

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