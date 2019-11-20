Lucescu sitem etti: Bir teşekkürü hak etmiyor muyum?

20.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:18

A Milli Takım'ın eski Teknik Direktörü Lucescu, kendisini eleştirenler, A Milli Takım, EURO 2020, Şenol Güneş ve öenmli birçok konuda açıklama yaptı. Deneyimli hoca özellikle kendisini eleştirenlere, "Tamam, belki çok başarılı olmadım. Ancak bu pırıl pırıl kadronun temelini atan bir futbol adamı olarak, küçük bir teşekkürü hak etmiyor muyum?" sözleriyle sitem etti.

İşte Lucescu'nun birçok konuda yaptığı önemli açıklamalar:

"Gelişim zamansızdı. Ben Türk Milli Takımı'nı Ukrayna maçından (2 Eylül 2017) iki hafta önce aldım. Çok önemli bir maçtı ve tecrübeli oyuncularla oynamaya karar verdim. Çünkü yeni çıkan genç oyuncuları tanımıyordum. Benim için zordu çünkü İstanbul takımları, genç Türk oyuncuları kullanmıyordu. Bu durumda onları direkt alıp kadroya sokmak zordu. Uzatmayalım, Arda Turan ile konuştum, Burak Yılmaz'a gittim. Selçuk İnan, Mehmet Topal'la bir takım kurma konusunu konuştuk uzun uzun... Ukrayna maçını kaybettik, Hırvatistan maçını kazandıktan sonra, İzlanda maçı öncesi FIFA beni cezalandırdı. Bana kendimi savunma hakkı bile vermedi. Teknik direktörü kenarda olmayan bir takım, şefsiz orkestraya benzer. Takım kendi bildiğini yapar.. Ve bu şartlar altında İzlanda maçını kaybettik."

"BAŞKAN 'ARKANDAYIM' DEDİ"

"Bu maçtan sonra işlerin yürümediğini gördüm ve köklü bir değişime gerek duyduğumuza karar verdim. Başkanımız Yıldırım Demirören ile buluştum. Kendisine takımı yepyeni genç oyuncularla değiştirmemiz gerektiğini, ama bunun kısa vadede başarı için risk de taşıdığını da ilettim. Başkan, çok cesur bir duruş gösterdi ve 'Tabloyu ben de görüyorum. Bunu yapalım. Arkandayım hocam' dedi. Ama bir terslik vardı. Genç yetenekler vardı ama kulüplerinde oynamıyorlardı. FIFA bir araştırmasında genç yetenekleri çıkarma ve onlara şans vermede Türkiye'yi son sıralarda gösteriyordu. 28 yaş sınırı baz alınan bir başka araştırmada Kıbrıs ile birlikte en yaşlı ülke takımıydık."

"ALT LİGLERDE BÜYÜK BİR TARAMA YAPTIK"

"Ocak ayında Antalya'ya iki kez gittim, teknik direktörlerle görüştüm. Gençlere şans verilmesinin önemini anlattım. Türk futbolundaki tecrübelerimi anlattım. Galatasaray'da iken, Dünya 3.'sü olduğumuz kadroda tam 8 oyuncum vardı. Süper Kupa'yı yine Türk oyuncularımla aldık. Fatih Terim, UEFA Kupası'nı alırken Türk futbolcuların muazzam bir katkısı vardı. Alt ligler dahil olmak üzere büyük bir tarama yaptık. Onlara forma şansı verdik, parlattık."

"ZEKİ'Yİ KAÇIRMAYIN DEDİM KİMSE DİNLEMEDİ"

"Mesela Zeki Çelik... Zeki alt ligden geldi, çok da başarılı oldu. Türk Başkanlara, 'Bu adamı kaçırmayın' dedim ama kimse dinlemedi. Bakın şimdi ne durumda! Şimdiki kadroya, başardıklarına bakıyorum ve diyorum ki; Türk Futbolu'nun geleceği iki yıl öncekinden çok ama çok daha parlak.. Ve kendi tarafımda geriye dönüp baktığımda kendimi başarılı görüyorum. Bıraktığım tabloyla gurur duyuyorum. Futbolculardan, ülkeme döndüğümde beni mutlu eden telefonlar aldım. Sağolsunlar oyuncularımın çoğu beni arayıp teşekkür etti."

"ÇAĞLAR, MERİH VE DİĞER İSİMLERLE HEP KONUŞTUK"

"Gençlik operasyonuna ek birkaç şey söylemek gerekirse; Merih Demiral, Kenan Karaman, Berkay Özcan, Suat ve Salih ile defalarca konuştum. Onların Türk Milli Takımı'nın formasını giyebileceklerine inanmaları gerekiyordu. İrfan'ı ilk kez Milli Takım'a çağırdım. Çağlar Söyüncü'yü de unutmayalım. Kendi takımında 1 sene oynamadı. Leicester'ın hocası ile defalarca konuştum. Kendisinden de pes etmeyip hazır olmasını istedim. Çağlar, Merih ve diğer oyuncular, hep diyalog halindeydik.. Ve bakın şimdi, kariyerlerinde büyüleyici bir perde açıldı. O kadar çok şey yaptım ki medya bunu görmedi, bilmedi. Belki 4-4'lük işler yapmadım, belki çok başarılı olamadım ama çalıştım, çok çalıştım..."

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Şenol Güneş'e özel bir sayfa açmak istiyorum. Çok zeki ve çok çalışkan bir futbol adamı. Yaptıkları işler ortada. Sağolsun benim bıraktığım düzeni bozmadı, üzerine çok büyük artılar getirerek müthiş bir başarıya imza attı. Tebrik ediyorum. Aramızın iyi olduğunu da düşünüyorum. Kendisine saygım büyük. Tecrübesiyle 2020'de de başarılı olacağına inanıyorum, ona bol şans diliyorum. Türk taraftarlarının da finallerde inanılmaz katkı vereceklerine inanıyorum. Çoğu ülkede olmayan bir bağlılıkları var takımlarına. Hangi ülkede olursa olsun, büyüleyici bir atmosfer yaratacaklarına inanıyorum."

"TÜRKİYE 2020'DE BAŞARILI OLACAKTIR"

"EURO 2020 finallerinde Türkiye'ye yürekten başarılar diliyorum. Başarılı olacaklardır. Merih, Cengiz Ünder, Çağlar, Hakan Çalhanoğlu, Okay, Zeki, İrfan ve adını sayamadığım bu genç oyuncular turnuvada harika işler yapacaktır. Onları Avrupa'da kazanırken görürken çok gururlanacağım. Unutmadan Emre Akbaba'ya bir paragraf açmak istiyorum. Galatasaray'da ağır bir sakatlık geçirdi. Sahalara daha da güçlü dönmesini diliyorum. Çok iyi ve çok özel bir oyuncu. Bu seviyeleri fazlasıyla hak ediyor."

"YABANCI OYUNCULAR SENİ YUKARI ÇEKMELİ"

"Büyük kulüplerle ilgili anlayamadığım bir şey var. Neden kadrolarının neredeyse tamamı yabancı oyunculardan oluşuyor. Evet iyi yabancı oyuncuları Türkiye'de izleyelim. Taraftar için yayıncı kuruluş için elbette bu harika. Avrupa Kupaları'nda minimum ilkbaharı görüyorsan olur. Yabancı futbolcu, seni Avrupa'da yukarı çeken oyuncudur, Türkiye'deki yarış değil, Avrupa'daki önemli. 32 yaşını geçmiş oyuncuyu büyük paralar vererek almak ve onlardan Avrupa'da verim alamamak. Normal değil. 4-5 tane yetenekli Türk genci o takımda direkt oynayamayacaksa, neden bu yatırımlar!"