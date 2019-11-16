Lucescu sitem ediyordu, Şenol Güneş gerçekleştirdi

16.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:15

A Milli Takım'da başarısızlıklar sonrası bahaneleriyle adından sıkça bahsettiren Mircea Lucescu'nun çok sayıda eleştirisi, Şenol Güneş tarafından yıkıldı. Deneyimli teknik adam bahaneler yerine başarılarıyla dikkat çekerken, Lucescu yönetiminde tam 1 yıl önce Uluslar Ligi'nde küme düşen ekibimiz, Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitti.

İşte Lucescu'nun sözleri ve A Milli Takım'ın başarıları:

Lucescu, "Ukrayna takımında iki kulüpten, bizde ise 10-15 takımdan gelen oyuncu vardı. Bu şekilde başarı kolay değil. Kadroyu 2-3 takımdan oluşturamıyoruz." demişti. Oysa Şenol Güneş elemelerde kadroyu 23 farklı takımdan gelen oyunculardan kurdu ve başarıya ulaştı.

Lucescu, "Elimde yeterli oyuncu yok. 22-23 oyuncumuz var. Romanya'nın 29, Arnavutluk'un 28 oyuncusu var. Erol Alkan'ı çağırdık görmek için. Hollanda'nın 2. liginde oynuyor. Analiz yapıyoruz ama çözüm yok." derken,Şenol Güneş 38 oyuncu ile grup aşamasını geçti. Oyuncu havuzumuzun genişliğini tüm dünyaya gösterdi.

Lucescu, "Romanya ve Finlandiya maçında tecrübemizin az olduğunu açık şekilde gördük. Yediğimiz goller, ayağımızdan çıkan toplardan geliyor." demişti. Güneş, 21-22 yaş ortalamalı savunma oyuncularıyla çıktığı 11 maçın 8'inde gol yemedi ve önemli bir başarıya imza attı. Bu alanda bizden iyi sadece üç ülke var.

Lucescu, "Yabancı oynatmaya devam edersek Milli Takım'a çağıracak kimseyi bulamayız. Gençler ile bir yere kadar gidersiniz." gibi sözler kullanmıştı. Şenol Güneş, Merih (21), Zeki (22), Çağlar (23), Ozan Kabak (19), Yusuf (22) ve Cengiz (22) gibi çok sayıda genç yetenekle Avrupa Şampiyonası'na gitti.

Lucescu, "Elimde olanlarla çalışmak zorundayım. 2002'de 8 Galatasaraylı oyuncu kadroda vardı. Şimdi bulamıyorum. Rusya'da Zenit'ten 5-6 isim vardı. Ben de böyle olsun isterdim." diye sitem ederken,Şenol Güneş 6 farklı ülkeden kadro kurdu. Bu oyuncuların 23'ü Türkiye'den çıktı.

Lucescu, "Sistemi kimin üzerine kuracağımı düşünüyorum. Devamlılık lazım. Geçen seneden, bu seneye 8-9 önemli oyuncu var." demişti. Ancak Güneş ile oluşturulan yetenek havuzu sayesinde eksiklerin yerini başka isimler doldurdu.