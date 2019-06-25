Lucescu'dan sürpriz karar

Aradan geçen süreye rağmen deneyimli teknik adam henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken, oğlu Razvan Lucescu babasıyla ilgili açıklamada bulundu.

PAOK'un başında tarihi bir şampiyonluk yaşayan Razvan Lucescu, Romanya'da katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili olarak "Babamın artık futbola geri döneceğini sanmıyorum. Kariyerini bitirmek istediğini düşünüyorum" dedi.

Lucescu'nun daha önce ismi Beşiktaş ile anılmıştı ancak siyah beyazlı ekip Abdullah Avcı ile anlaştı.