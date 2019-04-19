Loris Karius'un Menajerinden Yönetime: Şimdi Alırsanız Bonservisi 20 Milyon Euro Olur
Loris Karius'un menajeri Florian Goll, siyah-beyazlı yöneticilere "Karius'un yaşı 25 ve 10 yıl daha futbol oynar. Bonservisini alır ve onu doğru motive ederseniz 20 milyon euroluk kaleci olur." dedi.
Liverpool'a dönme şansını kaybettiğini anladığı günden bu yana bir anda yükselişe geçmeye başlayan Loris Karius, performansıyla takdir toplamaya başladı. İstanbul'a gün geçtikçe daha fazla ısınan ve konsantre olan Alman kaleci için menajerinden ise ilginç bir iddia geldi.
"GERİDE BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BIRAKTI"
Alman kalecinin menajeri Florian Goll, siyah-beyazlı yöneticilere, "Yaşı daha 25, en az 10 yıllık bir kariyeri daha var. Geride bir Şampiyonlar Ligi finali bıraktı. 8.5 milyon euro öder bonservisini alır ve onu doğru motive ederseniz, 20 milyon euroluk kaleci olur" iddiasını ortaya attı.
(Fotomaç)
YORUMLAR (10)
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İthalat ve ihracat neden birbirini karşılamıyor yarı mamülden tam mamül çıkarıp pazarlamaya çalışıyorsun bu değirmenin suyu dönmez tek kurtuluş ağır sanayii ve yerli yazılım adamlar 2000 ilk çamaşır makina tamirine 700 tamir ücreti çıkarıyor bu parça en fazla 10 avro dur haksız kazanç ve yurt dışına kaçan dövizler var bakanlık buna el atmalı futbolda komisyoncular bizim futbolculardan daha az mı kazanıyorlar hep yabancılara yöneliyorlar yabancı futbolcularda aidiyet duygusu yok o yüzden ciğerden oynamıyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Umarım Beşiktaşımız bu paraları Karius için vermez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yarin alsak 19.5 versekCevap Yaz Yayından Kaldır
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1 Milyon bile fazla.. 8.5 Milyona Yarım takım yapılır..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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değerlendirilebilir ama beşiktaşta oynarsa bir daha değil şampiyonlar ligi finali, gruptan bile çıkamaz zuhhaaaahhaaaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır