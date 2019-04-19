Loris Karius'un Menajerinden Yönetime: Şimdi Alırsanız Bonservisi 20 Milyon Euro Olur

Liverpool'a dönme şansını kaybettiğini anladığı günden bu yana bir anda yükselişe geçmeye başlayan Loris Karius, performansıyla takdir toplamaya başladı. İstanbul'a gün geçtikçe daha fazla ısınan ve konsantre olan Alman kaleci için menajerinden ise ilginç bir iddia geldi.

"GERİDE BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BIRAKTI"

Alman kalecinin menajeri Florian Goll, siyah-beyazlı yöneticilere, "Yaşı daha 25, en az 10 yıllık bir kariyeri daha var. Geride bir Şampiyonlar Ligi finali bıraktı. 8.5 milyon euro öder bonservisini alır ve onu doğru motive ederseniz, 20 milyon euroluk kaleci olur" iddiasını ortaya attı.

(Fotomaç)