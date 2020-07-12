Londra derbisinde Tottenham, 1-0 geri düşmesine karşın Arsenal'i 2-1 mağlup etti İngiltere Premier Lig'in 35. haftasındaki Londra derbisinde Tottenham evinde Arsenal ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan derbi maçta Tottenham, sahasında Arsenal'i 2-1 yendi. Tottenham Hotspur Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı Arsenal'den Alexandre Lacazette'nin 16. dakikada, Tottenham'dan Son Heung-min'in 19. dakikadaki karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı. MESUT MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI Mourinho'nun öğrencileri maçın 81. dakikasında Toby Alderweireld'in golüyle skoru 2-1 yaparak maçı kazandı. Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Tottenham bu skorla puanını 52'ye yükseltirken, Arsenal 50 puanda kaldı. Kaynak: AA