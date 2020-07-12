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Londra derbisinde Tottenham, 1-0 geri düşmesine karşın Arsenal'i 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasındaki Londra derbisinde Tottenham evinde Arsenal ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

Londra derbisinde Tottenham, 1-0 geri düşmesine karşın Arsenal'i 2-1 mağlup etti
12.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:06

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan derbi maçta Tottenham, sahasında Arsenal'i 2-1 yendi.

Tottenham Hotspur Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı Arsenal'den Alexandre Lacazette'nin 16. dakikada, Tottenham'dan Son Heung-min'in 19. dakikadaki karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

MESUT MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Mourinho'nun öğrencileri maçın 81. dakikasında Toby Alderweireld'in golüyle skoru 2-1 yaparak maçı kazandı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Tottenham bu skorla puanını 52'ye yükseltirken, Arsenal 50 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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