Lojistikçi AB’den 'acil geçiş' izni istiyor
Nakliyeciler, AB'ye çağrıda bulunarak, koronavirüs krizi geçene kadar, kota ve transit geçiş belgesi engellerinin kaldırılmasını istedi.
12.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 05:08
Nakliyeciler, AB'ye çağrıda bulunarak, koronavirüs krizi geçene kadar, kota ve transit geçiş belgesi engellerinin kaldırılmasını istedi. Fatih Şener, "Maske ve ilaç hammaddesi gibi acil ürünler taşıyan TIR'lar 5 gün sınır kapısında bekletilmemeli" dedi.
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Kaynak: Dunya.com