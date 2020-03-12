Lojistikçi AB’den 'acil geçiş' izni istiyor Nakliyeciler, AB'ye çağrıda bulunarak, koronavirüs krizi geçene kadar, kota ve transit geçiş belgesi engellerinin kaldırılmasını istedi.

Nakliyeciler, AB'ye çağrıda bulunarak, koronavirüs krizi geçene kadar, kota ve transit geçiş belgesi engellerinin kaldırılmasını istedi. Fatih Şener, "Maske ve ilaç hammaddesi gibi acil ürünler taşıyan TIR'lar 5 gün sınır kapısında bekletilmemeli" dedi.