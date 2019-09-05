Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor!

Liverpool ve Juventus, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Trabzonspor'un milli oyuncusu Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor.

05.09.2019 14:38

Trabzonspor'un kalesindeki genç file bekçisi Uğurcan Çakır'a dünya futbol devlerinde transfer teklifi yağıyor. Geçen transfer döneminde İspanya, Almanya ve İtalyan'ın ünlü kulüplerinden transfer teklifi alan Uğurcan Çakır'ın, son F.Bahçe maçında ortaya koyduğu müthiş oyunun ardından, ünlü İngiliz takımı Liverpool ile İtalyan şampiyonu Juventus'un gelecek sezonda yapılacak transferinde ilk sırayı alacak oyuncular arasında aldığı öğrenildi.

KLOPP VE SARRİ ÇOK İSTİYOR

İngilizlerin ünlü takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp ve İtalyanların dev ekiplerinden Juventus'un teknik adamı Maurizio Sarri tarafından yakın takibe alınan genç kaleci için scout ekipleriyle menajerler sıraya girdi. Trabzonspor kulüp çevrelerinden alınan bilgiye göre ünlü İtalya kulübünün 23 yaşındaki Bordo-Mavili takımın oyuncusuna 30 milyon euro fiyat biçtiği kaydedildi. İki kulübün scoutları, milli maçlarda tribünde olacak.

(Güneş)

Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor!
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YORUMLAR (17)

  • GS''Lİ VATANDAŞ:
    ben olsam gitmezdim. harcıyorlar orda bizimkileri. Kaleci olarak en büyük örnek Rüştü. Rüştü barcelonaya gittiğinde yeşil sahaya basmadı desek yeridir. yani renkler farklı olabilir ama bir GS''li olarak ama kanımızın aynı olduğunun kanaatindeyim.
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  • OSMAN BABA:
    Değerli kardeşlerim bizim kalecilerimiz Uğur ve Okan Dünyanın en iyilerinden olmaya adaydır. Yeter ki şans verilsin. İkisinin de değeri bana göre bu piyasa da 50 milyon €''dur.
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  • BELHANDA:
    BİR GS Lİ OLARAK SOYLUYORUM 40 MİLYONDAN AŞŞAGI VERMEYIN ONLAR BEŞ PARA ETMEZ ADAMA VERİYORLAR UYANIK OL TS RENGIMIZ VARKLI AMA KANIMIZ BOZUK DEĞİL. .
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  • OBJEKTİF:
    Trabzonspor Alt Yapıya Baya Bir Önem Vermeye Başladı Türkiyemizi Çok iyi futbolcularla İnş Daha Güzel Bir şekilde Avrupada Temsil Edeceğiz.
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