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Liverpool'un eski oyuncusu Samed Yeşil, Ankara Demirspor'a transfer oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 36 puanla zirvede yer alan Ankara Demirspor, bir dönem Liverpool forması giyen Samed Yeşil'i kadrosuna kattı.

28.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:51
Liverpool'un eski oyuncusu Samed Yeşil, Ankara Demirspor'a transfer oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 36 puanla lider tamamlayan , Samed Yeşil'i renklerine bağladı.

Başkent ekibi, alt yaş milli takımlarının formasını giyen Türk asıllı forvet oyuncusuyla anlaşma sağladı.

LIVERPOOL'DA FORMA GİYMİŞTİ

Almanya'da Bayer Leverkusen alt yapısından yetişen 25 yaşındaki Samed Yeşil, bir dönem Liverpool'da da oynamıştı.

İsviçre'de Luzern, Yunanistan'da Panionios formaları da giyen Samed Yeşil, son olarak Almanya 3. Lig ekiplerinden Bayer Uerdingen'in kadrosundaydı.

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