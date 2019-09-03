Liverpool scoutları, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı!

Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini izleyen son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un gözlemcileri, milli oyuncu Uğurcan Çakır'a hayran kaldı.

03.09.2019 11:35
Liverpool scoutları, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı!

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaptığı kurtarışlarla takımını ipten alan kaleci Uğurcan Çakır, bu performansıyla kendi rekorunu egale etti.Star'da yer alan habere göre Kalesine gelen 9 isabetli şutun 8'inde Sarı-Lacivertli futbolculara gol izni vermeyen 23 yaşındaki file bekçisi, en çok kurtarış yaptığı maç rekorunu tekrarladı.

UĞURCAN'IN MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİLER

Uğurcan, bu performansıyla kendisini izlemeye gelen Liverpool scoutlarının da dikkatini çekti. Kadıköy'de mücadeleyi takip eden İngiliz yetkililerin milli file bekçisine hayran kaldığı belirtilirken, genç oyuncunun menajeriyle temas kurdukları öğrenildi. Uğurcan Çakır'ın sezon sonuna kadar bu performansını devam ettirmesi halinde Bordo-Mavili yönetimin kapıyı en az 15 milyon eurodan açacağı belirtildi.

Liverpool scoutları, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı!
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YORUMLAR (27)

  • 15 Mİ:
    Yazik la yazik daha 22 yasinda yok 15 milyon e dan acacakmlarmis en az 30 milyon e dan acacaksin ki degerini gor bizimkiler para diye afedersin ne bok yiceklerini sasiriyorlar
    Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • .:
    UTANMAZ REZİL FENER TARAFTARIDA ANCA ÇİRKEFLİK YAPSIN . TÜRKİYENİN ŞEREFTEN EN YOKSUN TARAFTAR KİTLESİ .
    Cevap Yaz 16 10 Yayından Kaldır
  • TS:
    Lan Fenerliler utanmadan konusuyorsunuz. Koc ailesinden bir baskan var ve o baskan televizyonda dilenerek milyon eurolar topladi hem taraftardan Hemde sözde ünlülerden. Simdi okadar cok Paraya Adam aldilar Maliyetleri tavan yapmis. Siz o takimla bizimle bas edemiyorsunuz. Biz gecen sene Transfer yasagi ile yaristik la. Trabzon son 3 haftada cok önemli zor telafisi olmayan maclar oynadi. Arka arkaya bide daha sezonun basi yeni oyuncular uyum sagliyacak daha.
    Cevap Yaz 15 7 Yayından Kaldır
  • 1234:
    Siz tslilerin karpuz kadar kafası var ama çekirdeği kadar beyniniz yok
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  • ...:
    Nesine hayran kalmışlar acaba? dakika 7 den itibaren oyunu soğutmaya başladığına mı? Kart görmeden nasıl o kadar süre bunu başardığına hayran kalmışlardır. onun için uğurcana değil hakeme hayran kalmalılar. oyunu soğutmak için aut atışını altıpas çizgisinin bir köşesinden alıp sallana sallana diğer köşeye topu koyup oyunu başlatıyor. Futbol katilleri bunlar
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  • ??????:
    Şikebahcelisin herhalde sizinde harununuz var bukadar. Kötümser olma ??????????
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  • Bİ BİTMEDİNİZ.:
    Bi bitmediniz be !. maçı nerenle seyrediyorsun oralara takılmışsın gidiyorsun. Adamlar futboluna hayran kalmışlar.
    4 1 Yayından Kaldır
  • İSMİ LAZIM DEĞİL:
    ağlayacaksanız oynamayalım sen gel trabzonda yap yalnız bızımkıler küfür etmezler meselelerini iner sahaya çözerler
    5 2 Yayından Kaldır
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