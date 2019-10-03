Liverpool, Salzburg'u 4-3 mağlup etti!

Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Liverpool, sahasında konuk ettiği Salzburg'u 4-3 mağlup etti.

03.10.2019 00:00
Liverpool, Salzburg'u 4-3 mağlup etti!

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Napoli'ye 1-0 yenilen Liverpool, Genk'i 6-2 ile geçen Avusturya ekibi Salzburg'u sahasında konuk etti. 7 gollü muhteşem maçta kazanan Liverpool oldu.

MAÇ 3-0'DAN 3-3'E GELDİ

Liverpool, Sadio Mane, Andrew Robertson ve Muhammed Salah'ın golleriyle maçta 3-0 öne geçti. Avusturya ekibi ise Hee-Chan Hwang, Takumi Minamino ve Erling Haland ile yanıt vererek skoru 3-3'e getirdi.

MOHAMED SALAH SKORU BELİRLEDİ

69. dakikada Mohamed Salah ile bir gol daha bulan Jurgen Klopp'un öğrencileri, seyircisi önünde sahadan üç puanla ayrıldı.

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