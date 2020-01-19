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Liverpool, Manchester United'ı yendi ve puan farkını açtı

Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

19.01.2020 21:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:45
Liverpool, Manchester United'ı yendi ve puan farkını açtı

Puan tablosunun zirvesindeki , haftanın kapanış mücadalesinde 'ı ağırladı.

Liverpool, Dijk'ın 14 ve Salah'ın 90+3'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 39 MAÇA ÇIKTI

Peş peşe 13. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 64'e, ligdeki yenilmezlik serisini ise 39 karşılaşmaya çıkardı.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı da 16 puana yükseltti.

Günün diğer maçında ise ligin 3. sırasındaki Leicester City, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenildi ve 45 puanda kaldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Liverpool, Manchester United'ı yendi ve puan farkını açtı
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