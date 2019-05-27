Liverpool için Ramos İddiası
Premier Ligde son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayan ancak Manchester City'ye kaptıran, Şampiyonlar Liginde ise finalde Tottenham ile karşılaşacak olan Liverpool transfer için büyük oynuyor.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise finale çıkan Liverpool gözünü Real Madrid'in yıldız stoperi Sergio Ramos'a dikti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 65 milyon euroluk (447 milyon TL) rekor bonservis bedeliyle Virgil van Djik'i kadrosuna katan Kırmızılılar, şimdi de başkan Florentino Perez ile kavga eden İspanyol futbolcu için çalışmalara başladı.
Merseyside temsilcisi, 33 yaşındaki Ramos'u da alarak savunma hattını güçlendirmek istiyor.
YORUMLAR (2)
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Ben bu oyunu bozarim benim adım tatay yamazanCevap Yaz Yayından Kaldır
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RAMOS - VAN DİJK = ÇİN SEDDİCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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