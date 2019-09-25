Liverpool'dan 80 milyon poundluk rekor forma anlaşması
İngiltere Premier lig'de lider olan Liverpool, Nike ile 80 milyon pounda yaptığı yeni forma sponsorluğu anlaşması ile Ada'da bu konuda da ilk sıraya yerleşti. Liverpool'un ardından 75 milyon pound ile Manchester United geliyor.
İngiltere'de zirvede Liverpool fırtınası eserken Kırmızılar, tarihi bir anlaşmaya da imza attı.
Forma sponsorluğu için Nike firması ile tam 80 milyon poundluk (567 milyon TL) bir anlaşma yapan Liverpool, yılda 75 milyon pound kazanan Manchester United'ı geçerek bu alanda Ada'da lider oldu.
Ancak Liverpool'un başı bu kez eski sponsorları ile derde girdi. New Balance firması, bu sezon bitecek olan sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma hakları olduğunu iddia ederek bu sezon ödemeleri gereken 45 milyon poundu tazminat olarak talep etti.
İşte forma sponsorlukların en çok kazanan kulüpler;
Barcelona/ Nike: 100 milyon pound
Real Madrid/ Adidas: 98 milyon pound
Liverpool/ Nike: 80 milyon pound
Manchester United/ Adidas: 75 milyon pound
Manchester City/ Puma: 65 milyon pound
Arsenal/ Adias: 60 milyon pound
Chelsea/ Nike: 60 milyon pound
Juventus/ Adidas: 46 milyon pound
Bayern Münih/ Adidas: 42 milyon pound
Tottenham/ Nike: 30 milyon pound