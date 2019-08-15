Liverpool-Chelsea maçının hakemi Frappart, Chelseali taraftarları çıldırttı!

15.08.2019 11:20

Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Liverpool, penaltı atışları sonucunda Chelsea'yi 5-4 yenerek kupayı müzesine götürdü. Liverpool'da Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold ve Muhammed Salah penaltı atışlarını gole çevirdi. Chelsea'de Jorginho, Barkley, Emerson ve Mason Mount topu ağlara gönderirken Abraham son penaltıyı Adrian'a nişanladı.

ADRİAN PENALTI ÖNCESİ ÖNE ÇIKTI

Abraham'ın penaltısı sırasında ortaya çıkan görüntü İngiltere'de gündem oldu. Yeni kurallara göre kalecilerin penaltı atışı sırasında ayakları çizgi üzerinde olmak zorunda. Ancak ekrana yansıyan görüntülerde Liverpool kalecisi Adrian'ın iki ayağının da çizgide olmadığı görüldü. 120 dakika maçı harika bir şekilde yöneten kadın hakem Frappart, son penaltıda Adrian'ın öne çıkışını görmemesi nedeniyle Chelseali taraftarların tepkisini çekti.