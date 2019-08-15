Süper Kupa maçında sahaya giren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz: Çok heyecanlandım

Liverpool-Chelsea maçının 14. dakikasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde, "Çok heyecanlandım, bir anda sahaya atladım ve gol sevinci hareketi yaptım. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok." dediği öğrenildi.

15.08.2019 14:08
Süper Kupa maçında sahaya giren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz: Çok heyecanlandım

Dolmahçe'deki Vodafone Park'ta dün saat 22.00'de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa maçı gerçekleşmişti. Maçın 14. dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahsın 4.5 milyon takipçisi olan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz (25) olduğu tespit edildi. Yılmaz, olaya karıştıkları tespit edilen E.D., Y.Y., F.Y ve C.Ö. ile birlikte Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü.

"GOL SEVİNCİ HAREKETİ YAPTIM"

Şahıslar burada ifadeleri alınarak sorgulandı. YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın emniyete verdiği ifadede, "Heyecanlandım maçın 14. dakikasında sahaya atladım. Orta sahaya koştum ve gol sevinci hareketi yaptım. Sonra kuzey tribüne doğru koşarken özel güvenlik görevlileri yakaladı. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok" dediği öğrenildi.

Süper Kupa maçında sahaya giren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz: Çok heyecanlandım
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (32)

  • ÖÖÖÖÖÖJÖÖÖÖÖÖJJJJJ:
    yalan söylerken önüne bakıyorsun bari ondan utan veya kurtul. . . . youtuber divası. . .
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • YOUTUBE/ OTOROTAM:
    YOUTUBE ORTAMINDA SAÇMA SAPAN VİDEOLAR YERİNE FAYDALI OLABİLECEK VİDEOLARLA İNSANLARI BİLGİLENDİRMEK LAZIM . . MALESEF BOŞ İNSANLAR ÇOK ÜNLÜ OLUYOR. .
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  • HASAN:
    Nasıl etin kilosu 50 tl oluyor anlamış değilim zaten bu kadar mal varken ülkede
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  • HADDİİNİ BİLL:
    senin gibiler bilirim hayatlarında hiçbir şey başaramamış ot gibi yaşamış insanlardır kendine faydası olmayıp insanları eleştiren tiplersiniz. . Şimdi git kendi pisliğinde boğul. .
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  • ASLI:
    YA SEN?????? TAKILMIŞIN BİN YILLIK ARAP YALANIN PEŞİNE GÖZ İLE GÖRÜLMEZ EL İLE TUTULMAZ BİŞEYE TAPMIŞ HAYATINI BOŞA HARCIYORSUN BENDE SANA ACIYORUM.
    1 31 Yayından Kaldır
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