Liverpool Atletico Madrid Maçına Hazırlanıyor
Liverpool 13 Şubat'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid ile karşılaşıyor. Maçın hazırlıklarına devam eden Liverpool'un antreman görüntülerini sizler için hazırladık.
18.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:20
Liverpool 13 Şubat'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid ile karşılaşıyor. Maçın hazırlıklarına devam eden Liverpool'un antreman görüntülerini sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
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