Haberler » Spor » Liverpool Atletico Madrid Maçına Hazırlanıyor - Spor

Liverpool Atletico Madrid Maçına Hazırlanıyor

Liverpool 13 Şubat'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid ile karşılaşıyor. Maçın hazırlıklarına devam eden Liverpool'un antreman görüntülerini sizler için hazırladık.

18.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:20

13 Şubat'ta son 16 turunda Wanda Metropolitano'da ile karşılaşıyor. Maçın hazırlıklarına devam eden Liverpool'un antreman görüntülerini sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler