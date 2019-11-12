Lise öğrencisi, Apple'ın açığını buldu, aldığı ödül şaşrttı

12.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:56

BURSA'da yaşayan lise öğrencisi Oğuz Akçay (17), dünya teknoloji devi Apple'ın, Iphone marka cep telefonunda bulduğu teknik bir açığı firmaya bildirmesi üzerine 100 lira ile ödüllendirildi. Oğuz Akçay, "Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Hesabıma ise ödül olarak 100 lira yüklediler" diye konuştu.

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ürettiği Iphone telefonunun yazılım açığını buldu. Manzara fotoğrafı çekmeyi seven Akçay, arkadaşı ile konuştuğu sırada fotoğraf çekmek istedi. Telefon görüşmesini sürdürdüğü sırada fotoğraf çekmek için telefonun kamerasını açan Oğuz Akçay, hatanın kendi telefonundan kaynaklandığını düşünse de daha sonra başka telefonlardan deneyerek telefonun yazılım hatası olduğunu belirledi.

Kaynak: DHA