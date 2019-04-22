Lionel Messi'nin Eşiyle 21 Sene Önce Çekilen Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Lionel Messi'nin çocukluk aşkım dediği eşi Antonella Roccuzzo ile 21 sene önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin yeşil sahada performansı kadar saha dışında da gösterdiği profesyonel tavırlar dikkat çekiyor. İspanyol basını, Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo ile 21 sene önce çekilen fotoğrafını ortaya çıkardı.
10 YAŞINDAKİ LIONEL MESSI
O dönem 10 yaşında Newell's Old Boys alt yapısında oynayan Lionel Messi, 9 yaşındaki Antonella Roccuzzo ile sahilde birlikte görüntüleniyor.
ÇOCUKLUK AŞKI
Messi'nin 'çocukluk aşkım' dediği ve hayatı boyunca tek sevgilisi olan Antonella Roccuzzo ile birlikte 21 yıl önce çekilen fotoğrafı, sosyal medyada da büyük ilgi topladı. Messi ile Antonella Roccuzzo, 2017'de evlenmişlerdi.
(Sporx)
YORUMLAR (4)
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Yirbir sene Önceleri Yaşam Geri Döndü Bizim Ana Muhalefetin Belediyeleri İşbaşı Yapımca Önce İşten Çıkarmalar Başlamış Hayırlısı Gari Bizim Ana muhalefetin Koyunları Entel Dantellerimiz Kaypak Solcularımız Tarlabaşı Müdavimi lgbtlilerimizin Pek Sesi Çıkmıyor Ya Yakında İETT ve ASKİ Otobüslerini Bedava Olacağını Duyor Gibiyiz Söz Verilmişti GariCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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aslaaaaannnnnnnn messiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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helal olsun bizimgiler evliyken insan aldatıyor ah seyma ahCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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STATE GARDEN, ortaligi karistirma habire. O akbaba görünümlü burnu nu da her ise sokma.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır