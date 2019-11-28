Lionel Messi bir rekora daha imza attı!

28.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:33

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Barcelona evinde Dortmund'u ağırladı. Katalan ekibi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, Messi 1 gol 2 asist ile maça damga vuran isim oldu. Messi attığı golle yeni bir rekora da imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde 34 farklı takıma gol atma başarısı gösteren Messi, rekorlar kitabına adını bir kez daha yazdırdı.

RONALDO'YU VE RAUL'U GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi dün akşam attığı gol ile yeni bir rekora imza atarken, bu alanda Cristiano Ronaldo'yu ve Real Madrid'in efsane ismi Raul Gonzalez'i geride bıraktı. Juventus forması giyen Ronaldo'nun ve eflatun-beyazlıların efsane ismi Raul'un 33 farklı takıma golü bulunuyor.