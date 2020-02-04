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Lionel Messi, antrenmanda Pique ile tartıştı

Barcelona'da teknik direktör değişikliğine rağmen takım içinde huzur sağlanamadı. Dünya devinde forma giyen 2 süper yıldız Messi ve Pique kavga etti.

04.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:14
Lionel Messi, antrenmanda Pique ile tartıştı

İspanya Ligi'nde zor günler geçiren 'da sular durulmuyor. La Liga'da son 7 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen ve teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kalan Barcelona'da kriz patlak verdi.

İspanya basınından AS'ta yer alan haberde; Barcelona'da takım içi gruplaşmaların ciddi boyutlara ulaştığı vurgulandı. Bu durumun olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Haberde; Katalan ekibinde Salı günü antrenmanda Messi ile Pique arasında çıktığı kaydedildi.

Birbirlerinin üzerine yürüyen ikili, bir anda bağırarak konuşmaya başladığı ve takım arkadaşlarının araya girerek tarafları sakinleştirdiği vurgulandı.

Barcelona La Liga'da 22 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 46 puan topladı ve Real Madrid'in 3 puan gerisinde yer alıyor.


Haber Videosu

: Lionel Messi, antrenmanda Pique ile tartıştı
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