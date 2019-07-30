Lille, Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro teklif etti
Trabzonspor ile gösterdiği performansla göz dolduran Yusuf Yazıcı için sürpriz teklif... Fransız temsilcisi Lille, kanat oyuncusu Nicolas Pepe'yi 80 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle takımdan göndermeye hazırlanıyor. Lille'in, Pepe transferi sonrasında Yusuf Yazıcı için 25 milyon euroluk teklif yapacağı öğrenildi.
Lazio ile amansız bir şekilde Yusuf Yazıcı yarışına giren ve Nicolas Pepe'nin transfer olmasını bekleyen Lille, yıldız futbolcu için Trabzonspor'a 25 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Eğer bu transfer gerçekleşirseYusuf Yazıcı, Everton'ın Cenk Tosun için ödediği 22,5 milyon euroluk transfer rekorunu geçerek Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk oyuncu olacak.
LILLE 5 TRANSFER YAPTI
Daha önce TFF1.Lig'den Zeki Çelik'i alarak Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken Lille, bu sefer süper yıldız Yusuf Yazıcı'ya kancayı takarken, Fransızların bordo mavili ekiple 25 milyon euro karşılığında el sıkıştığı ve bu transferin bittiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Lig 1'i 2.sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak kazanan Lille; Mandava, Bradaric, Show, Benjamin Andre, Weah gibi isimleri kadrosuna katarken, tecrübeli teknik adam Christophe Galtier'in hedefindeki asıl ismin Yusuf Yazıcı olduğu ifade edildi.
Nicolas Pepe'yi elden çıkarmaya hazırlanan Lille'in yıldız oyuncudan tam 80 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.
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AZ BİLECevap Yaz Yayından Kaldır
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Bütün takımların yöneticileri artık uyanın takımlarınıza en az 3-4 genç türk oyuncu yada yabancı genç oyuncu monte edin yada hocalarınıza ettirin türk futbolu ancak böyle kurtulur.....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cengiz ile elif elmasa göre bu balon cikar demedi demeyinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Avrupaya gidip te bir şey olan var mı?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gitmek istiyorsa bence göndermek lazım 25 milyon euro çok iyi para bende...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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GURUR DUYDUMCevap Yaz 4 Yayından Kaldır