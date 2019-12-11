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Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek!

Trabzonspor'un Fransız ekibi Lille'e 16.5 milyon euroya sattığı Yusuf Yazıcı, sezon başından itibaren 22 maçta oynadı. Yusuf'un Lille formasıyla 25 maça çıkması durumunda Fransızlar, bordo-mavili takıma 1 milyon euro daha ödeyecek.

11.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:06
Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek!

'un sezon başında Lille'e 16 milyon 500 bin Euro'ya sattığı 'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon euro daha gelecek.

22 MAÇTA OYNADI

Anlaşmaya göre Yusuf'un 25 maça çıkması durumunda Lille'in Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödemesi gerekecek. Sezon başından itibaren 22 maçta oynayan Yusuf, 4 maça daha çıkarsa Trabzonspor'un kasasına 1 milyon euro girecek. Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı için 16.5 milyon euro almıştı.

(Sabah)


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: Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek!
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HABER YORUMLARI (3)

  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Kimileri 25bin kişi karşılar 5milyon euro verir nerede olduğunu dahi hatırlamaz(Malcao)kimi kulüplerde böyle akıllıca transferler yapıp kendisinde oynamayan adamdan bile para kazanır:))helal olsun büyük TRABZONSPORumun yöneticilerine
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