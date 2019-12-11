Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek!
Trabzonspor'un Fransız ekibi Lille'e 16.5 milyon euroya sattığı Yusuf Yazıcı, sezon başından itibaren 22 maçta oynadı. Yusuf'un Lille formasıyla 25 maça çıkması durumunda Fransızlar, bordo-mavili takıma 1 milyon euro daha ödeyecek.
Trabzonspor'un sezon başında Lille'e 16 milyon 500 bin Euro'ya sattığı Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon euro daha gelecek.
22 MAÇTA OYNADI
Anlaşmaya göre Yusuf'un 25 maça çıkması durumunda Lille'in Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödemesi gerekecek. Sezon başından itibaren 22 maçta oynayan Yusuf, 4 maça daha çıkarsa Trabzonspor'un kasasına 1 milyon euro girecek. Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı için 16.5 milyon euro almıştı.
(Sabah)
Haber Videosu: Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek!
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BU ADAM TÜM KESİMİN SEVGİSİNİ HAKEDİYORCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kimileri 25bin kişi karşılar 5milyon euro verir nerede olduğunu dahi hatırlamaz(Malcao)kimi kulüplerde böyle akıllıca transferler yapıp kendisinde oynamayan adamdan bile para kazanır:))helal olsun büyük TRABZONSPORumun yöneticilerineCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yusuf''a verin adamdır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır