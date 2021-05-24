Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın sonunda büyük bir coşku yaşayan milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı sevinçten havalara uçarken Burak Yılmaz ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Fransa Ligue 1'de şampiyonluk maçında Lille, deplasmanda Angers ile karşılaştı. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla ayrılan konuk ekip 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda milli futbolcularımızın sevinç gösterisi görülmeye değerdi.
SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle milli futbolcularımız büyük bir sevinç yaşadı. Attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamazken Yusuf Yazıcı ise sevinçten havalara uçtu.