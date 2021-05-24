Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın sonunda büyük bir coşku yaşayan milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı sevinçten havalara uçarken Burak Yılmaz ise gözyaşlarına hakim olamadı.