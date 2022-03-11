Lille ile anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, dünya devine imzayı atıyor

Lille, milli futbolcumuz Zeki Çelik'in satışına onay verdi. Atletico Madrid'in yolunu tutması beklenen Zeki'nin yerinin ise kiminle doldurulacağı bile belli oldu.

ZEKİ ÇELİK'İN YERİNİ ZEDADKA DOLDURACAK

Sporx'in Fransız basınından aktardığı habere göre, Lille'nin sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Zeki'den bonservis kazanmak istediği ve bu yaz milli oyuncumuzu satmayı planladığı belirtildi. Lille'in 25 yaşındaki Zeki'nin yerini ise Clermont ile kontratı sezon sonunda bitecek Akim Zedadka ile doldurmak istediği ifade edildi.

ZEKİ, LA LIGA YOLCUSU

Lille, Zeki Çelik için İspanya'dan Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına varırken, milli futbolcumuzun adı İngiltere Premier Lig'den birkaç ekiple de anılıyor. Öte yandan Lille'nin Zedadka transferinde rakiplerinin ise Montpellier, Sevilla ve Lazio olduğu aktarıldı.

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