Lille, Reims'e 2-0 yenildi
Fransa Ligi'nde Lille, Yusuf Yazıcı'nın kırmızı kart gördüğü maçta deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın kırmızı kart gördüğü maçta Reims'e 2-0 yenildi.
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in Lille formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı dördüncü hafta mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Karşılaşmanın 52. dakikasında Yusuf Yazıcı, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
LİLLE 6 PUANDA KALDI
Reims, 73. dakikada Moussa Doumbia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 90. dakikada Remi Oudin ağları sarsarak skoru 2-0 yaptı ve Reims maçtan galip ayrıldı. Lille bu mağlubiyetle 6 puanda kalırken, Reims puanını 7'ye yükseltti.