Ligue 1'de Monaco, Olimpik Marsilya'yı 1-0 yendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Ligue 1'de Monaco, Olimpik Marsilya'yı 1-0 yendi

AA, Yusuf Özcan - Spor
 - Güncelleme:
Ligue 1'de Monaco, Olimpik Marsilya'yı 1-0 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Monaco, deplasmanda Olimpik Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Monaco, deplasmanda Olimpik Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 27. haftasında Marsilya, Monaco'yu ağırladı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Gelson Martins attı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu skorla Marsilya, 47 puanla 3. sıraya geriledi. Monaco ise puanını 41'e yükselterek 8. sıraya yerleşti.

AA / Yusuf Özcan - Spor

Olimpik Marsilya, Marsilya, Ligue 1, Fransa, Spor, Haberler

title