Lider Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 ile Geçti

Spor Toto Süper Ligin 19. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Visca ve Elia kaydetti.

BAŞAKŞEHİR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AKHİSARSPOR'A KONUK OLACAK

Bu skorla Başakşehir puanını 41'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı. Lider önümüzdeki hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.