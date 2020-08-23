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Leicester City, Schalke 04'ün yıldızı Ozan Kabak'ın peşinde

Premier Lig'de son hafta ilk dördün dışında kalarak Şampiyonlar Ligi şansını kaybeden Leicester City, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi beyazlı takımın transfer listesinde Galatasaray'ın eski futbolcusu Ozan Kabak bulunuyor.

23.08.2020 00:04 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:29

İngiliz ekibi Leicester City, geçen sezon son maçta ilk dört şansını kaybedince kadrosunu güçlendirme yoluna gitti. İddialı bir ekip kurma yolunda ilerleyen Leicester, milli futbolcu Ozak Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

Alman ekibi Schalke 04'te iyi bir performans ortaya koyan ancak sakatlanan Ozan, pandemi döneminde takımının kötü futboluna rağmen göze çarpan oyunculardan olmuştu. Dailymail'in haberine göre, Ozan Kabak'ın Jonny Evans yerine Çağlar Söyüncü ile iyi bir ikili olabileceği ve Leicester City'nin yeni defans hattını oluşturabilecekleri bilgisine yer verildi.

BEN CHILWELL YERİNE TAGLIAFICO

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ben Chilwell'i, Premier Lig devi Chelsea kadrosuna katmak istiyor. Chilwell'in ayrılığı halinde Leicester ekibinin 1 numaralı hedefi Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen Tagliafico olacak.

Leicester City, Schalke 04'ün yıldızı Ozan Kabak'ın peşinde
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