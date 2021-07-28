Leicester City, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Rachid Ghezzal'i kamp kadrosuna dahil etmedi
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Leicester City, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Rachid Ghezzal'i kamp kadrosuna dahil etmedi

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferi için kıyasıya bir yarışa girdiği Ghezzal'i kulübü Leicester City kamp kadrosuna dahil etmedi. Siyah-beyazlılarla büyük ölçüde anlaşmaya varan Cezayirli futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve siyah-beyazlıların çifte kupa almasında en büyük pay sahiplerinden olan Rachid Ghezzal, sezonun bitmesiyle kulübü Leicester City'e geri dönmüştü. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Cezayirli futbolcu için Leicester City son kararını verdi.

RESMİ İMZAYI ATMASI AN MESELESİ

İngiliz ekibi, Rachid Ghezzal'i kamp kadrosuna dahil etmedi. Büyük ölçüde siyah-beyazlı formayı giyecek yıldız futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Leicester City, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Rachid Ghezzal'i kamp kadrosuna dahil etmedi
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Leicester City, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Rachid Ghezzal'i kamp kadrosuna dahil etmedi - Haberler Spor
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