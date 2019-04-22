Lazio, Trabzonspor'un Genç Oyuncusu Ömer İmamoğlu'nu Gündemine Aldı

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio, Trabzonspor'dan Ömer İmamoğlu'nu istiyor. İtalya basınına yansıyan özel haberde, Lazio'nun geleceğe yönelik transfer çalışmaları yapacağı ve bir kadro kuracağı aktarıldı. Bu nedenle birçok ülkede araştırmalar olduğu vurgulandı. Bordo-mavililerin 2002 doğumlu genç oyuncusu Ömer İmamoğlu'nun da İtalyan ekibinin listesinde olduğu belirtildi.

STİLİ BURAK YILMAZ'A BENZİYOR

Daha önce Orduspor ve Altınordu gibi takımlarda da oynayan Ömer İmamoğlu'nun forvetteki görüntüsünün beğeni topladığı aktarıldı. Klasik bir 9 numara olarak tanımlanan genç yıldızın, Cengiz Ünder'in Roma'da başarılı olduğu gibi Lazio'da tutunabileceği örneği verildi. Ömer'in Burak Yılmaz'a benzetildiği de yazılırken, yeni bir yıldız olacağı kaydedildi.

17 YAŞINDA 1.88 BOYUNDA

1.88 boyunda olan ve 80 kilo ağırlığındaki Ömer İmamoğlu için Lazio'nun ciddi bir transfer çalışması yapacağı savunuldu.

(Skorer)